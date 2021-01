Covid, le news. Il bollettino di oggi: 11.629 contagi su 216.211 tamponi, 299 decessi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dati del ministero della Salute registrano un tasso positivi/test (molecolari e antigenici) che sale al 5,38%. Aumentano le terapie intensive (+14), calano i ricoveri ordinari (-94). Vaccini, Pfizer a Sky TG24: "Settimana prossima la fornitura torna a regime". Il presidente del Consiglio europeo Michel: "Useremo tutti i mezzi giuridici per il rispetto dei contratti". Biden pronto a ripristinare il bando ai viaggiatori provenienti dall'area Schengen, dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda e dal Brasile Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dati del ministero della Salute registrano un tasso positivi/test (molecolari e antigenici) che sale al 5,38%. Aumentano le terapie intensive (+14), calano i ricoveri ordinari (-94). Vaccini, Pfizer a Sky TG24: "Settimana prossima la fornitura torna a regime". Il presidente del Consiglio europeo Michel: "Useremo tutti i mezzi giuridici per il rispetto dei contratti". Biden pronto a ripristinare il bando ai viaggiatori provenienti dall'area Schengen, dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda e dal Brasile

LegaSalvini : ++ INCREDIBILE. DOPO LA LOMBARDIA, ANCHE IN SARDEGNA: “CALCOLI SBAGLIATI DEL GOVERNO” ++ - repubblica : Loy (Inps): “Buco da 16 miliardi nei conti per gli aiuti Covid” - LegaSalvini : ?????? ARCURI CI HA PRESO IN GIRO ANCHE SUI CENTRI PER I VACCINI - SanteramoLivei1 : slVaccini Covid: utilizzato 80% dosi disponibili. Attese 27mila fiale Pfizer, poi quelle Moderna - chiaramondi : La Germania acquista 200 mila dosi del mix di anticorpi dato a Trump -