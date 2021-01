Covid, la commissaria Ue alla Salute: “Ritardi di AstraZeneca inaccettabili, gli accordi del contratto vanno rispettati” – Video (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Il vaccino di AstraZeneca è attualmente nelle fasi finali del processo di approvazione con l’Agenzia europea per i medicinali. Se i requisiti sono soddisfatti, l’Ema potrebbe raccomandare l’autorizzazione all’immissione in commercio entro la fine di questa settimana. Ma c’è un problema dal lato dell’offerta. Venerdì scorso, AstraZeneca ha sorprendentemente informato la Commissione e gli Stati membri dell’Ue che intende fornire nelle prossime settimane dosi notevolmente inferiori rispetto a quanto concordato e annunciato”. Sono le parole della commissaria alla Salute dell’Unione europea, Stella Kyriakides, sui Ritardi di AstraZeneca. “Questo nuovo programma non è accettabile per l’Ue. Per questo ho scritto una lettera all’azienda nel fine settimana in cui ho posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Il vaccino diè attualmente nelle fasi finali del processo di approvazione con l’Agenzia europea per i medicinali. Se i requisiti sono soddisfatti, l’Ema potrebbe raccomandare l’autorizzazione all’immissione in commercio entro la fine di questa settimana. Ma c’è un problema dal lato dell’offerta. Venerdì scorso,ha sorprendentemente informato la Commissione e gli Stati membri dell’Ue che intende fornire nelle prossime settimane dosi notevolmente inferiori rispetto a quanto concordato e annunciato”. Sono le parole delladell’Unione europea, Stella Kyriakides, suidi. “Questo nuovo programma non è accettabile per l’Ue. Per questo ho scritto una lettera all’azienda nel fine settimana in cui ho posto ...

