Covid Italia, bollettino 25 gennaio: 8.561 nuovi casi e 420 morti. Salgono tasso di positività, ricoveri e terapie intensive (Di martedì 26 gennaio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino del lunedì 25 gennaio. Sono 8.561 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (11.629 ieri), 420 i morti (299 ieri), secondo i dati del Ministero della... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 gennaio 2021) Coronavirus, ildel lunedì 25. Sono 8.561 inelle ultime 24 ore (11.629 ieri), 420 i(299 ieri), secondo i dati del Ministero della...

matteosalvinimi : Buon lavoro al Presidente rieletto Rebelo de Sousa e complimenti per lo straordinario risultato ad André Ventura di… - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre Chi prese la decisione di non far scattare il piano pandemico in Italia e perché?… - FratellidItalia : Covid, Deidda: Il Governo condannato dal Tar, continua a vincolare i cittadini con le fasce colorate. Adesso basta - forestale82 : RT @reportrai3: #Report questa sera 21.20 @RaiTre Chi prese la decisione di non far scattare il piano pandemico in Italia e perché? Stasera… - Snake60327843 : EH VA BEH DAYANE IN FINALE LA VARIANTE BRASILIANA DEL COVID IN ITALIA È UNA FOTTUTA INVASIONE UH CHE CALDU SEMBRA D… -