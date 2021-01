Covid, in Lombardia 46 decessi e in Bergamasca 80 nuovi contagi (Di lunedì 25 gennaio 2021) A fronte di 18.777 tamponi effettuati, sono 1.484 i nuovi positivi (7,9%). I guariti/dimessi sono 4.465. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 18.777 (di cui 16.527 molecolari e 2.250 antigenici) totale complessivo: 5.456.775 – i nuovi casi positivi: 1.484 (di cui 59 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 450.069 (+4.465), di cui 3.311 dimessi e 446.758 guariti – in terapia intensiva: 407 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.412 (-16) – i decessi, totale complessivo: 26.712 (+46) I nuovi casi per provincia: Milano: 275 di cui 132 a Milano città; Bergamo: 80; Brescia: 251; Como: 234; Cremona: 30; Lecco: 55; Lodi: 13; Mantova: 23; Monza e Brianza: 89; Pavia: 27; Sondrio: 2; Varese: 363. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 gennaio 2021) A fronte di 18.777 tamponi effettuati, sono 1.484 ipositivi (7,9%). I guariti/dimessi sono 4.465. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 18.777 (di cui 16.527 molecolari e 2.250 antigenici) totale complessivo: 5.456.775 – icasi positivi: 1.484 (di cui 59 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 450.069 (+4.465), di cui 3.311 dimessi e 446.758 guariti – in terapia intensiva: 407 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.412 (-16) – i, totale complessivo: 26.712 (+46) Icasi per provincia: Milano: 275 di cui 132 a Milano città; Bergamo: 80; Brescia: 251; Como: 234; Cremona: 30; Lecco: 55; Lodi: 13; Mantova: 23; Monza e Brianza: 89; Pavia: 27; Sondrio: 2; Varese: 363. L'articolo BergamoNews.

fattoquotidiano : Ad accorgersi che i dati dei malati Covid della Lombardia erano sbagliati è stata una giovane sindaca con la passio… - LegaSalvini : ++ INCREDIBILE. DOPO LA LOMBARDIA, ANCHE IN SARDEGNA: “CALCOLI SBAGLIATI DEL GOVERNO” ++ - LegaSalvini : #LOMBARDIA, VICEPRESIDENTE MORATTI: 'IL MINISTRO SPERANZA PRETENDEVA DICESSIMO FOSSE ERRORE NOSTRO' - LukeScuba : RT @OpencovidM: Non è la prima volta che Regione Lombardia corregge in maniera significativa il numero di sintomatici precedentemente inser… - louisfornellist : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, sequestrate #mascherine U-Mask, inchiesta a #Milano. Indagato per frode nell'esercizio del commercio l'amministr… -