Covid, in Campania oltre 700 i nuovi positivi: 20 le persone decedute (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 754 i nuovi positivi al Covid – 19 nella giornata di oggi. Lo comunica il bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Regione Campania. Purtroppo si registrano altri 20 decessi. Di seguito il bollettino completo: positivi del giorno: 754 (di cui 24 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 723 Sintomatici: 7 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 8.384 (di cui 761 antigenici) Totale positivi: 214.776 (di cui 706 antigenici) Totale tamponi: 2.339.916 (di cui 13.436 antigenici)? ?Deceduti: 20 (*)? Totale deceduti: 3.618 Guariti: 646 Totale guariti: 148.085 * 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 13 deceduti in precedenza ma ...

Nonostante l’apertura posticipata della stagione balneare, le spiagge del golfo di Policastro, in controtendenza con i dati nazionali, hanno registrato un incremento del 5% di presenza di turisti.

Trovaprezzi.it, emergenza Covid ha influenzato abitudini d'acquisto

(Labitalia) - Nell'ultimo anno l’emergenza Covid ha influenzato le abitudini d’acquisto ... e in misura minore anche degli over 65 (+37%). Lombardia, Lazio e Campania hanno contribuito a più della ...

