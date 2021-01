Covid, Garante privacy al DIG.eat 2021: “Europa sfuggita a tentazione biosorveglianza” (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – “Durante la pandemia l’Europa ha dimostrato di saper coniugare esigenze di sanità pubblica e diritti individuali sfuggendo alla tentazione delle scorciatoie tecnocratiche della biosorveglianza. La protezione dei dati ha rilevato e rivelato al meglio la sua funzione sociale e il suo carattere mite, una sorta di soft law, capace cioè delle modulazioni e della flessibilità necessarie alla tutela dell’interesse collettivo. Però guai a considerare questa vittoria grandissima e innegabile come definitivamente acquisita perché le conquiste in termini democratici non devono mai considerarsi processi conclusi ma vittorie da rinnovare giorno per giorno”. Così il Presidente dell’Autorità Garante della protezione dei dati, Pasquale Stanzione, in un talk speciale realizzato in occasione del DIG.eat 2021, il più grande evento sul digitale promosso da ANORC e Digital & Law Department.La trasmissione dell’intervista integrale, realizzata con il supporto della DiRE, sarà disponibile sarà disponibile a partire da martedì 26 gennaio alle ore 10 su piattaforma dedicata (https://www.digeat.it/event/talk-speciale-con-pasquale-stanzione/). Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – “Durante la pandemia l’Europa ha dimostrato di saper coniugare esigenze di sanità pubblica e diritti individuali sfuggendo alla tentazione delle scorciatoie tecnocratiche della biosorveglianza. La protezione dei dati ha rilevato e rivelato al meglio la sua funzione sociale e il suo carattere mite, una sorta di soft law, capace cioè delle modulazioni e della flessibilità necessarie alla tutela dell’interesse collettivo. Però guai a considerare questa vittoria grandissima e innegabile come definitivamente acquisita perché le conquiste in termini democratici non devono mai considerarsi processi conclusi ma vittorie da rinnovare giorno per giorno”. Così il Presidente dell’Autorità Garante della protezione dei dati, Pasquale Stanzione, in un talk speciale realizzato in occasione del DIG.eat 2021, il più grande evento sul digitale promosso da ANORC e Digital & Law Department.La trasmissione dell’intervista integrale, realizzata con il supporto della DiRE, sarà disponibile sarà disponibile a partire da martedì 26 gennaio alle ore 10 su piattaforma dedicata (https://www.digeat.it/event/talk-speciale-con-pasquale-stanzione/).

danielegenito : @Emanuele676 - bando per il call center nazionale fatto ad ottobre e attivato solo da pochi giorni (a gennaio) - giuliabuciol : Al Garante della Privacy, Prof. Pasquale Stanzione: raccolta elettronica dati sanitari in tempi di Covid 19 - doctorgis84 : Un altro (in)successo di #Catenodeluca: il Comune di #Messina utilizza bambini in età prescolare, inconsapevoli, pe… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Messina, bimbi troppo piccoli nello spot del Comune sui tamponi. Il Garante: 'Va sospeso'… - nicolarsr : Non è solo una questione di #Budget Il #Parlamento europeo è oggetto di indagine da parte del #Garante europeo dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Garante Covid, Garante del Lazio: “Vaccinare i detenuti è una priorità come gli anziani nelle Rsa” Fanpage.it Minori su Tik Tok, accesso con Spid?

Proposta di legge per i minori di 14 anni. Una proposta di legge sull'utilizzo dei social network sarà presentata questa settimana a Governo e Parlamento, per legiferare sull'accesso dei minori a tali ...

Sanità. Nursing Up, De Palma: «350 infermieri al giorno si sono ammalati in media nell’ultimo mese. Nulla è cambiato»

Amiatanews: 25/01/2021 Incrociati i dati ISS con quelli INAIL del trimestre appena trascorso. «I “soldati al fronte” pagano la nefasta gestione tra prima e seconda ondata: chi dovrà essere chiamato ..

Proposta di legge per i minori di 14 anni. Una proposta di legge sull'utilizzo dei social network sarà presentata questa settimana a Governo e Parlamento, per legiferare sull'accesso dei minori a tali ...Amiatanews: 25/01/2021 Incrociati i dati ISS con quelli INAIL del trimestre appena trascorso. «I “soldati al fronte” pagano la nefasta gestione tra prima e seconda ondata: chi dovrà essere chiamato ..