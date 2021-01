Covid e Lombardia, le mail che smentiscono Fontana sulla zona rossa (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Si richiede il calcolo dell?indice Rt Sintomi per Regione Lombardia». La mail, diffusa dal Tg3, è stata inviata il 19 gennaio dal direttore generale Welfare del Pirellone,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Si richiede il calcolo dell?indice Rt Sintomi per Regione». La, diffusa dal Tg3, è stata inviata il 19 gennaio dal direttore generale Welfare del Pirellone,...

LegaSalvini : ++ INCREDIBILE. DOPO LA LOMBARDIA, ANCHE IN SARDEGNA: “CALCOLI SBAGLIATI DEL GOVERNO” ++ - fattoquotidiano : Ad accorgersi che i dati dei malati Covid della Lombardia erano sbagliati è stata una giovane sindaca con la passio… - Agenzia_Ansa : Braccio di ferro tra @FontanaPres e il ministro @robersperanza . 'Chiederemo risarcimenti' dice il governatore del… - labo_franco : RT @claudio_2022: Ci siamo rotti dei tecnici, abbiate le p***e. Paragone disintegra la Terzi. Tutti ci siamo rotti le scatole Questa Itali… - giampodda : RT @janavel7: Ormai è accertato. La Lombardia manda a Roma numeri sbagliati sul Covid (non contando i guariti) e finisce in zona rossa. Fon… -