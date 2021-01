Covid: arriva lo spray nasale che ci proteggerà dal virus (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sul web, e non solo, già da un pò, si parla della messa in commercio di uno spray nasale, il cui utilizzo, sarebbe quello di creare una barriera protettiva da un’eventuale contagio dal Covid. Occorre precisare che lo spray, non sostituisce, ma va ad affiancare l’uso della mascherina e del distanziamento, quali armi anticontagio adottate L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sul web, e non solo, già da un pò, si parla della messa in commercio di uno, il cui utilizzo, sarebbe quello di creare una barriera protettiva da un’eventuale contagio dal. Occorre precisare che lo, non sostituisce, ma va ad affiancare l’uso della mascherina e del distanziamento, quali armi anticontagio adottate L'articolo Curiosauro.

fattoquotidiano : Carlo Calenda è sempre molto sicuro di sé. Il problema arriva quando qualcuno si prende la briga di sottoporre a fa… - AnnalisaChirico : La Cig Covid, predisposta quasi un anno fa, ancora non arriva per tutti: 1,2 milioni di italiani aspettano il pagam… - matteosalvinimi : #Salvini: I dati purtroppo mostrano che siamo i primi per mortalità Covid e ultimi per crescita. Lo scrive anche il… - katun79 : RT @Agenzia_Italia: Dall'Europa arriva il 'rosso scuro' per le zone più a rischio Covid - Agenzia_Italia : Dall'Europa arriva il 'rosso scuro' per le zone più a rischio Covid -