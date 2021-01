Covid | appello degli operatori del fitness e dei centri sportivi a Conte

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sos ada partedele dei. In una lettera inviata dal sindacato Cnal/Fssi al presidente Consiglio si ricorda che il comparto è formato da “oltre 180 mila imprese, che danno lavoro a 700 mila lavoratori dipendenti e 280 mila professionisti”. “Il Governo, tra le numerose attività economiche colpite dalla pandemia ha dimenticato quella dei lavoratori dei, piscine, attività collaterali per la salute e per le persone portatrici di disabilità”, è la premessa della lettera del sindacato Cnal/Fssi inviata stamani al premier. “Si tratta – dichiarano Fabio Ronghi e Gerardo Ruberto, rispettivamente segretario nazionale e presidente della Federazione ...