Covid, allo studio la zona rosso scuro: ecco di cosa si tratta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un’Italia multicolore: siamo già abituati a zona rossa, arancione, gialla, addirittura si parla di ‘zona bianca’ nei posti in cui i contagi dovessero essere vicini allo zero. Ma di zona rosso scuro non ne avevamo ancora sentito parlare. È una ‘bizzarra’ (le virgolette sono d’obbligo, nda) idea, studiata dall’Unione Europea che porterebbe a misure ancor più restrittive. Uno studio dell’Ue porterebbe tre regioni italiane (Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) in questa zona. Ma scopriamo di cosa si tratta. zona rosso scuro Premessa: al momento sono solo ipotesi allo studio. L’Unione Europea vuole mantenere le frontiere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un’Italia multicolore: siamo già abituati arossa, arancione, gialla, addirittura si parla di ‘bianca’ nei posti in cui i contagi dovessero essere vicinizero. Ma dinon ne avevamo ancora sentito parlare. È una ‘bizzarra’ (le virgolette sono d’obbligo, nda) idea, studiata dall’Unione Europea che porterebbe a misure ancor più restrittive. Unodell’Ue porterebbe tre regioni italiane (Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) in questa. Ma scopriamo disiPremessa: al momento sono solo ipotesi. L’Unione Europea vuole mantenere le frontiere ...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - chetempochefa : 'Uno dei vantaggi di avere 65 anni è che sono idoneo per il vaccino Covid. Ho ricevuto la mia prima dose questa set… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Vaccino covid-19, Ippolito: “Non ci sono alternative allo slittamento degli over 80” - CiaoKarol : Covid, il bollettino di oggi, 25 gennaio in Italia: 8.561 nuovi casi e 420 morti. Piano vaccini allo sbando?: Coron… - CiaoKarol : #Covid, il bollettino di oggi, 25 gennaio in Italia: 8.561 nuovi casi e 420 morti. Piano vaccini allo sbando? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allo Vaccino covid-19, Ippolito: “Non ci sono alternative allo slittamento degli over 80” Orizzonte Scuola Covid-19: i 21 indicatori per stabilire il colore delle zone

Zona Rossa, Zona Arancio e Zona Gialla. Ciascun Colore Dipende da 21 Parametri Ministeriali Precisi: Ecco Quali.

Coronavirus: in 24 ore 8.561 casi, 420 morti. Spunta il primo caso di variante brasiliana

Nuovo bollettino sui contagi Covid in Italia. Sono 8.561 i nuovi casi di Covid in ... Spallanzani: 162 ricoverati, finora 1.854 dimessi In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 162 ...

Zona Rossa, Zona Arancio e Zona Gialla. Ciascun Colore Dipende da 21 Parametri Ministeriali Precisi: Ecco Quali.Nuovo bollettino sui contagi Covid in Italia. Sono 8.561 i nuovi casi di Covid in ... Spallanzani: 162 ricoverati, finora 1.854 dimessi In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 162 ...