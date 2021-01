Covid | 8 562 nuovi casi su 143 116 tamponi | 420 morti Tasso sale a 6%

Leggi su agi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 8.562 idiregistrati nelle ultime 24 ore in Itala a fronte degli 11.629 di ieri: i(molecolari e antigenici) effettuati sono 143.116 contro i 216.211 di ieri, per unpositivi/test cheal 5,98% (ieri era 5,38%). E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Isono 420 (ieri 299), per un totale di 85.881. Gli attualmente positivi sono 491.630, un decremento di 7.648 rispetto a ieri; i dimessi/guariti 1.897.861, più 15.787. Torna a crescere la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 21.424, piu' 115 rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.421, più 21 (150 gli ingressi del giorno). In isolamento domiciliare figurano 467.785 persone, con un calo di 7.784 rispetto a ...