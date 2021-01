Covid | 8 561 nuovi casi e 420 morti | il bollettino del 25 gennaio

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 25, contagi, guariti Ultime 24 ore: 8.561 Decessi: 420 Tamponi effettuati: Ricoveri in terapia intensiva: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 491.630totali: 2.475.372 Decessi: 85.881 Guariti: 1.897.861 Secondo ildi oggi, lunedì 25, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 8.561 i, contro i 11.629 di ieri, e 420 i(ieri erano stati 299). Le persone attualmente positive alsono 491.630 (-7.648). Il bilancio delle vittime ammonta a 85.881 (+420) decessi. I guariti invece sono 1.897.861 (+15.787), per ...