Covid, 350 infermieri al giorno infettati nell'ultimo mese: "A Napoli situazione molto grave" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Una tragica media di 350 infermieri si ammalano ancora oggi, ogni giorno, di Covid, a quasi un anno dall'inizio della pandemia. Dal 25 dicembre a oggi, 12.988 operatori sanitari sono stati contagiati, e incrociando i dati dell'Istituto superiore sanità con quelli dell'ultimo trimestre Inail, emerge che per l'82% si tratta di infermieri. Dunque da febbraio a oggi è cambiato davvero ben poco nei fallimentari criteri di messa in sicurezza della quotidianità lavorativa dei nostri professionisti". Lo denuncia Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up. "Ci sarà un'amara, ma ben precisa ragione – prosegue – in base alla quale i nostri 'soldati al fronte', i più esposti al rischio, con ben 68 decessi ufficiali fino a ...

