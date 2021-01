Covid-19, tutti negativi i tamponi nella scuola focolaio di Fuorigrotta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 224 e tutti negativi i tamponi che sono stati eseguiti nella mattinata di ieri agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di Napoli. La scuola del quartiere di Fuorigrotta ha 18 bimbi positivi nella stessa classe ma evidentemente l’infezione Covid non si è propagata. L’ASL Napoli 1, dopo che è scoppiato il focolaio in una classe della scuola primaria, ha effettuato i tamponi a tutti coloro che hanno risposto alla convocazione. I bambini, i docenti e il personale Ata si sono presentati per il test molecolare a partire dalle 8.30 di ieri. Allo screening organizzato dall’Asl Napoli 1, su 345 alunni hanno risposto 181 alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 224 eche sono stati eseguitimattinata di ieri agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di Napoli. Ladel quartiere diha 18 bimbi positivistessa classe ma evidentemente l’infezionenon si è propagata. L’ASL Napoli 1, dopo che è scoppiato ilin una classe dellaprimaria, ha effettuato icoloro che hanno risposto alla convocazione. I bambini, i docenti e il personale Ata si sono presentati per il test molecolare a partire dalle 8.30 di ieri. Allo screening organizzato dall’Asl Napoli 1, su 345 alunni hanno risposto 181 alla ...

