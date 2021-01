Covid-19, Oxfam: “Virus aumenta disuguaglianza” (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l’emergenza Covid-19, mentre i più poveri per riprendersi dalle catastrofiche conseguenze economiche della pandemia potrebbero impiegare più di 10 anni. È quanto emerge da il nuovo rapporto “Il Virus della disuguaglianza” pubblicato oggi da Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos, che quest’anno si terrà in forma virtuale. Il sondaggio globale svolto da Oxfam tra 295 economisti in 79 paesi – tra cui Jeffrey Sachs, Jayati Ghosh e Gabriel Zucman – rafforza la previsione secondo la quale, per la prima volta in un secolo, si potrebbe registrare un aumento della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l’emergenza-19, mentre i più poveri per riprendersi dalle catastrofiche conseguenze economiche della pandemia potrebbero impiegare più di 10 anni. È quanto emerge da il nuovo rapporto “Ildella” pubblicato oggi da, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos, che quest’anno si terrà in forma virtuale. Il sondaggio globale svolto datra 295 economisti in 79 paesi – tra cui Jeffrey Sachs, Jayati Ghosh e Gabriel Zucman – rafforza la previsione secondo la quale, per la prima volta in un secolo, si potrebbe registrare un aumento della ...

