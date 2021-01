Covid-19, la variante brasiliana preoccupa Crisanti: “Se i casi aumentano subito lockdown duro” (Di lunedì 25 gennaio 2021) La nuova variante brasiliana del Covid-19 è l'osservato speciale delle ultime ore, anche alla luce del primo caso in Italia, riscontrato a Varese. Ci si interroga sull'incidenza che questa variante possa avere, specie per quanto riguarda il vaccino. Fra i più attenti Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) La nuovadel-19 è l'osservato speciale delle ultime ore, anche alla luce del primo caso in Italia, riscontrato a Varese. Ci si interroga sull'incidenza che questapossa avere, specie per quanto riguarda il vaccino. Fra i più attenti Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia. L'articolo .

Adnkronos : #Covid, #variantebrasiliana: primo caso identificato a Varese - SkyTG24 : Covid, a Varese in corso di valutazione il primo caso di variante brasiliana - Agenzia_Ansa : #Covid, a Varese primo caso di variante brasiliana. #Moderna studia richiamo con terza dose contro le varianti. Tes… - DianaLanciotti : @QRepubblica #Covid: come prevedevo il 2 gennaio è arrivata la 'variante brasiliana' - Chiedonoperme : RT @lavitadavivere1: VORREI CHIEDERE AL GOVERNO, COME MAI ESISTE LA VARIANTE BRASILIANA DEL COVID SE IN BRASILE NON ESISTE IL COVID? ?? CHI… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante Variante inglese Covid, l’allarme della Germania: “Diventerà la forma dominante del virus” Fanpage.it Covid: Fauci, vaccini ad oggi efficaci contro le varianti (2)

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Fauci ha spiegato che le varianti - cui preferisce non attribuire una 'nazionalità' dato lo stigma che vi viene associato - "vanno prese sul serio" e che quella 'inglese' "ha l ...

Vaccino Covid, il microbiologo Perno: «Chi ha ricevuto le due dosi

Ma la mascherina va tenuta, spiega il direttore della microbiologia del Bambin Gesù di Roma. E i guariti dalla malattia devono vaccinarsi? «È come se non fossero mai stati ammalati» ...

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Fauci ha spiegato che le varianti - cui preferisce non attribuire una 'nazionalità' dato lo stigma che vi viene associato - "vanno prese sul serio" e che quella 'inglese' "ha l ...Ma la mascherina va tenuta, spiega il direttore della microbiologia del Bambin Gesù di Roma. E i guariti dalla malattia devono vaccinarsi? «È come se non fossero mai stati ammalati» ...