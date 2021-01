Covid-19 e sindrome nido vuoto, su chi e come impattano sulla psiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sapete qual è la generazione X? È quella dei tanti che sono nati nel 1970. Ebbene, la pandemia di Covid-19 potrebbe aggiungere ai potenziali problemi delle attuali cinquantenni un ulteriore “peso”, destinato a peggiorare lo stato della loro salute mentale. È solo una delle ipotesi che emergono da un interessante studio dell’University College di Londra, apparso su Psychological Medicine, che fa il punto sui rischi di depressione ed altri problemi della psiche nelle diverse fasce d’età. A rischio sarebbero soprattutto le donne. I numeri non mentono Stando a quanto riporta l’analisi, proprio l’epoca dei nati intorno agli anni ’70 del secolo scorso sarebbe particolarmente a rischio, anche perché l’accesso al lavoro e le possibilità di crescita sociale in quella fascia sarebbero minori rispetto a quanto avvenuto alle popolazioni di confronti, ovvero le ... Leggi su dilei (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sapete qual è la generazione X? È quella dei tanti che sono nati nel 1970. Ebbene, la pandemia di-19 potrebbe aggiungere ai potenziali problemi delle attuali cinquantenni un ulteriore “peso”, destinato a peggiorare lo stato della loro salute mentale. È solo una delle ipotesi che emergono da un interessante studio dell’University College di Londra, apparso su Psychological Medicine, che fa il punto sui rischi di depressione ed altri problemi dellanelle diverse fasce d’età. A rischio sarebbero soprattutto le donne. I numeri non mentono Stando a quanto riporta l’analisi, proprio l’epoca dei nati intorno agli anni ’70 del secolo scorso sarebbe particolarmente a rischio, anche perché l’accesso al lavoro e le possibilità di crescita sociale in quella fascia sarebbero minori rispetto a quanto avvenuto alle popolazioni di confronti, ovvero le ...

