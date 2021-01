Coronavirus | Ursula von der Leyen chiede spiegazioni a Ceo AstraZeneca

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La presidente della Commissione europea,von der, ha telefonato al Ceo della casa farmaceutica, Pascal Soriot, stamattina per "rendergli chiaro che si aspetta che la società rispetti gli accordi contrattuali previsti negli 'Accordi di acquisto anticipato'", riguardo alle consegne dei vaccini anti Covid nei quantitativi e alla scadenza previsti. Lo ha riferito oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer. Von der, ha continuato Mamer, "ha ricordato al signor Soriot che l'Ue ha investito in anticipo una notevole quantità di denaro nell'azienda proprio per garantire che la produzione fosse in corso prima dell'autorizzazione condizionale di immissione sul mercato del vaccino dida parte dell'Ema", l'Agenzia europea per i medicinali. ...