Coronavirus, Ue propone la zona “rosso scuro”: presenti anche aree dell’Italia (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ci sono anche alcune zone dell’Italia nella nuovo zona “dark red” proposta dalla Commissione europea per indicare le aree in cui il virus circola a livelli molto elevati e cioè dove si registrano più di 500 infezioni ogni 100mila persone. A presentare il piano di aggiornamento delle raccomandazioni di Bruxelles per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di Covid-19 sono stati questa mattina sono stati i commissari Ue per la Giustizia, Didier Reynders, e per gli Affari Interni, Ylva Johansson. Alla nuova zona rosso scuro la Commissione suggerisce di applicare nuove misure restrittive. Innanzitutto, si rinnova il suggerimento di scoraggiare fortemente i viaggi non essenziali, soprattutto da e verso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ci sonoalcune zonenella nuovo“dark red” proposta dalla Commissione europea per indicare lein cui il virus circola a livelli molto elevati e cioè dove si registrano più di 500 infezioni ogni 100mila persone. A presentare il piano di aggiornamento delle raccomandazioni di Bruxelles per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di Covid-19 sono stati questa mattina sono stati i commissari Ue per la Giustizia, Didier Reynders, e per gli Affari Interni, Ylva Johansson. Alla nuovala Commissione suggerisce di applicare nuove misure restrittive. Innanzitutto, si rinnova il suggerimento di scoraggiare fortemente i viaggi non essenziali, soprattutto da e verso ...

