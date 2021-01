Coronavirus: sindaco Varese, 'variante brasiliana? In attesa notizie autorità sanitarie' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Attendiamo, come tutti, notizie dalle autorità sanitarie. Non abbiamo ancora molti dettagli". Così all'Adnkronos il sindaco di Varese, Davide Galimberti, a proposito dell'arrivo all'ospedale di Varese di un paziente positivo alla variante brasiliana del Covid19, atterrato a Malpensa nei giorni scorsi e giunto dal Brasile via Madrid. Il sindaco ha spiegato di aver saputo in queste ore, dalla stampa, del primo caso di variante brasiliana. "In questo momento, finché non si hanno certezze, elementi di preoccupazione ci sono", ha sottolineato, ma prima di parlare dell'argomento "vorrei verificare meglio la portata della cosa e il grado di isolamento del paziente", a cui è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Attendiamo, come tutti,dalle. Non abbiamo ancora molti dettagli". Così all'Adnkronos ildi, Davide Galimberti, a proposito dell'arrivo all'ospedale didi un paziente positivo alladel Covid19, atterrato a Malpensa nei giorni scorsi e giunto dal Brasile via Madrid. Ilha spiegato di aver saputo in queste ore, dalla stampa, del primo caso di. "In questo momento, finché non si hanno certezze, elementi di preoccupazione ci sono", ha sottolineato, ma prima di parlare dell'argomento "vorrei verificare meglio la portata della cosa e il grado di isolamento del paziente", a cui è stato ...

RaiNews : Il sindaco: i lombardi hanno il diritto di sapere come stanno le cose - TV7Benevento : Coronavirus: sindaco Varese, 'variante brasiliana? In attesa notizie autorità sanitarie'... - FrancescaTGI : RT @Marlfix: #scuolesicure Ma davvero pensate che le scuole siano sicure? Neppure viene concessa libertà di scelta ai genitori https://t.c… - Marlfix : #scuolesicure Ma davvero pensate che le scuole siano sicure? Neppure viene concessa libertà di scelta ai genitori - casertafocus : CORONAVIRUS – Focolaio in tre istituti, il sindaco chiude le scuole per due settimane -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, Cina: si dimette il contestato sindaco di Wuhan TGCOM Regione – Ruolo attivo nel recovery plan e riduzione contenziosi col Governo

Lo chiedono i Consigli regionali e il Ministro Boccia, ospite della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative tenuta nella sede del Lazio. Il Consiglio regionale del Lazio ha ospitato oggi ...

Pogliese: “Riqualificato Tondo Gioeni, a Catania altro esempio di sicurezza e decoro”

Ultimata la riqualificazione dell'asse viario di Tondo Gioeni a Catania. Lo ha annunciato il sindaco Salvo Pogliese, che ha espresso soddisfazione per il piano di interventi che ha migliorato la perco ...

Lo chiedono i Consigli regionali e il Ministro Boccia, ospite della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative tenuta nella sede del Lazio. Il Consiglio regionale del Lazio ha ospitato oggi ...Ultimata la riqualificazione dell'asse viario di Tondo Gioeni a Catania. Lo ha annunciato il sindaco Salvo Pogliese, che ha espresso soddisfazione per il piano di interventi che ha migliorato la perco ...