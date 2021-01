Coronavirus: Sala, 'non diamo colpe, ma problema tecnico Rt va risolto' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Il problema tecnico di un Rt difforme rispetto alla realtà in Lombardia, ma non solo, "va risolto" perché "è una questione tecnica, non politica". Lo sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza dei sindaci. "Non è vero che la zona rossa in Lombardia 'non è colpa di nessuno', come dice il presidente Fontana. Il problema è correggere malfunzionamenti: perché le macchine amministrative funzionano servono competenze tecniche, è molto importante che ci sia un controllo tecnico forte su quello che si fa", sottolinea Sala.. "Siccome - continua - questa storia del Covid andrà avanti per mesi, il problema è risolvere la questione, non dare la colpa. Quando Fontana alla mia richiesta di avere dati dice 'che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Ildi un Rt difforme rispetto alla realtà in Lombardia, ma non solo, "va" perché "è una questione tecnica, non politica". Lo sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe, durante la conferenza dei sindaci. "Non è vero che la zona rossa in Lombardia 'non è colpa di nessuno', come dice il presidente Fontana. Ilè correggere malfunzionamenti: perché le macchine amministrative funzionano servono competenze tecniche, è molto importante che ci sia un controlloforte su quello che si fa", sottolinea.. "Siccome - continua - questa storia del Covid andrà avanti per mesi, ilè risolvere la questione, non dare la colpa. Quando Fontana alla mia richiesta di avere dati dice 'che ...

