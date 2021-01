Coronavirus | Rampelli | ' prorogare bando per stand vaccini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “Una settimana di tempo per partecipare a unindetto dal commissario Arcuri per la fornitura deglidisegnati dall'archistar Stefano Boeri. Stiamo parlando di unaperto il 20 gennaio con chiusura il 27 per un'offerta da fare in 7 giorni". Lo afferma Fabio, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, che ha inviato un'interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e un esposto all'Agcm (Autorità garante del mercato e della concorrenza). "I partecipanti alnon sanno neppure dove questi padiglioni saranno installati -aggiunge- Avrebbe fatto meno scena adibire locali in muratura e approfittare per ristrutturarli, ma questa trovata resta colpevolmente animata da una logica propagandistica, mentre la situazione è più ...