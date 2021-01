Coronavirus: Oxfam, da marzo 2020 ricchezza 36 miliardari italiani +45,7 mld (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - In Italia da marzo 2020 la ricchezza di 36 miliardari italiani è aumentata di oltre 45,7 miliardi di euro: una somma che equivale a 7.570 euro per ognuno dei 6 milioni di italiani facenti parte del 10% più povero. E' quanto emerge da 'Il virus della disuguaglianza', il nuovo rapporto pubblicato oggi da Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze in occasione dell'apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - In Italia daladi 36è aumentata di oltre 45,7 miliardi di euro: una somma che equivale a 7.570 euro per ognuno dei 6 milioni difacenti parte del 10% più povero. E' quanto emerge da 'Il virus della disuguaglianza', il nuovo rapporto pubblicato oggi da, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze in occasione dell'apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos.

TV7Benevento : Coronavirus: Oxfam, da marzo 2020 ricchezza 36 miliardari italiani +45,7 mld... - pborghilivorno : #coronavirus Oxfam sull'anno del Covid: ai 10 più ricchi +540 miliardi, ai poveri serviranno 10 anni per recuperare - pborghilivorno : #coronavirus Con il Covid sono aumentate le diseguaglianze tra ricchi e poveri - Frances43279623 : RT @PonytaEle: Ti spieko il Great Reset ossia il comunismo globale 'Perdite da Covid: i Paperoni recuperano in 9 mesi, altri impiegano 10 a… - christi55392032 : RT @PonytaEle: Ti spieko il Great Reset ossia il comunismo globale 'Perdite da Covid: i Paperoni recuperano in 9 mesi, altri impiegano 10 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oxfam Coronavirus: Oxfam, 1.000 più ricchi del pianeta recuperano perdite in 9 mesi, poveri in 10 anni Il Tempo Oxfam: Il COVID aumenta disuguaglianze, i mille più ricchi al mondo hanno già recuperato le perdite

Il Covid aumenta le disuguaglianze. Le 1.000 persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l’emergenza Covid-19, mentre i più poveri per ...

Coronavirus: Oxfam, da marzo 2020 ricchezza 36 miliardari italiani +45,7 mld

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – In Italia da marzo 2020 la ricchezza di 36 miliardari italiani è aumentata di oltre 45,7 miliardi di euro: una somma che equivale a 7.570 euro per ognuno dei 6 milioni di i ...

Il Covid aumenta le disuguaglianze. Le 1.000 persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l’emergenza Covid-19, mentre i più poveri per ...Roma, 25 gen. (Adnkronos) – In Italia da marzo 2020 la ricchezza di 36 miliardari italiani è aumentata di oltre 45,7 miliardi di euro: una somma che equivale a 7.570 euro per ognuno dei 6 milioni di i ...