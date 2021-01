Coronavirus nel Lazio, il bollettino di lunedì 25 gennaio: 40 morti e 874 casi in più (Di lunedì 25 gennaio 2021) Coronavirus nel Lazio , il bollettino della Regione di lunedì 25 gennaio . Su oltre 8mila tamponi e 12mila antigenici (per un totale di circa 20mila test) i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021)nel, ildella Regione di25. Su oltre 8mila tamponi e 12mila antigenici (per un totale di circa 20mila test) i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - repubblica : Coronavirus nel mondo: Biden blocca gli ingressi dall'Europa. Contagiato il presidente messicano - sole24ore : Quanto ha inciso il #Coronavirus sul tasso di mortalità annuale in #Europa? Tutti i dati in questo articolo:… - rep_roma : Coronavirus, in calo i casi nel Lazio: sono 874 (-182), 40 i morti. D'Amato: 'Oltre 148mila dosi di vaccino sommini… - CheGuevaraRoma : RT @romatoday: Coronavirus a Roma e nel Lazio: il bollettino dei nuovi contagi, i dati del 25 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: Biden blocca gli ingressi da Europa, Brasile e Sudafrica. Superati 99 milioni di co... la Repubblica Il corpo su TikTok: perché il social spopola tra i preadolescenti

Le scenette, i balletti, le danze pubblicate su Tik Tok permettono di mettere in gioco il proprio corpo: quel corpo che risulta assolutamente al centro della vita dei preadolescenti, che resta chiuso ...

Tassa sui rifiuti, in arrivo la rata di saldo per il 2020

Vista l’imminenza della scadenza del 29 gennaio, si considereranno regolari i pagamenti effettuati entro la data del 12 febbraio 2021, senza incorrere nell’applicazione di interessi moratori e sanzion ...

Le scenette, i balletti, le danze pubblicate su Tik Tok permettono di mettere in gioco il proprio corpo: quel corpo che risulta assolutamente al centro della vita dei preadolescenti, che resta chiuso ...Vista l’imminenza della scadenza del 29 gennaio, si considereranno regolari i pagamenti effettuati entro la data del 12 febbraio 2021, senza incorrere nell’applicazione di interessi moratori e sanzion ...