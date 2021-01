Coronavirus | in Sicilia 885 nuovi casi e 34 decessi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ipositivi alinoggi sono 885. Un leggero incremento rispetto a ieri, quando sono stati registrati 875. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute.Tuttavia, rispetto a ieri, sono aumentati anche i tamponi: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 20.808 tamponi contro i 20.591 di ieri. Il rapporto tamponi/positivi nella regione si attesta al 4,25%.Oggi insono stati registrati anche 34(ieri erano 32). I guariti oggi sono 504 e gli attuali positivi sono 48.001 (+347).Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.439 pazienti (+8), mentre in terapia intensiva sono 227, un dato stabile rispetto alle 24 ore precedenti dal momento che anche ieri nelle terapie intensive ...

ladyonorato : Fra questi “nuovi positivi”, ci sono anche i medici e infermieri vaccinati due settimane fa... - infoitinterno : Coronavirus, bollettino del 25 gennaio: in Sicilia 885 nuovi casi e 34 vittime - infoitinterno : Coronavirus, Sicilia sotto i 1000 casi (+885): a Catania +208 positivi - infoitinterno : Coronavirus, la Sicilia vede l'arancione: frenano ancora i contagi, tasso di positività al 4,2% - infoitinterno : Coronavirus, 885 nuovi casi (10.2 % dei tamponi) in Sicilia di cui 166 a Messina -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia

Sono per il secondo giorno sotto quota 900 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia: 885 su 20.808 tamponi processati. L’isola è la terza regione per contagio ...Da ieri sono stati eseguiti 143.116 tamponi, con un tasso di positività che sfiora il 6% (5,98). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui il totale tocca quota 2.475.372.