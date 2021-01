Coronavirus, in Lombardia stabili gli ingressi in terapia intensiva e i ricoveri. 46 decessi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il bollettino del 25 gennaio Si mostra stabile il numero degli ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia: sono +19 quelli registrati nelle ultime 24 ore, lo stesso dato di ieri, +14 due giorni fa. Il numero totale di pazienti ricoverati in area critica è di 407, – 2 unità rispetto al precedente monitoraggio. La pressione cala anche per i ricoveri ordinari: 3.412 contro i 3.428. Sul fronte dei decessi oggi, 25 gennaio, si registra un lieve aumento: sono 46 le vittime osservate nelle ultime 24 ore, ieri erano state +44, due giorni fa +104. Per un totale di morti dall’inizio della pandemia pari a 26.712 . I contagi osservati sono in aumento: +1.484 contro i 1.375 di ieri. Diminuiscono invece i nuovi tamponi effettuati: 18.777 (ieri 23.182). Si segnalano, infine, ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il bollettino del 25 gennaio Si mostra stabile il numero degligiornalieri pernelle terapie intensive della: sono +19 quelli registrati nelle ultime 24 ore, lo stesso dato di ieri, +14 due giorni fa. Il numero totale di pazienti ricoverati in area critica è di 407, – 2 unità rispetto al precedente monitoraggio. La pressione cala anche per iordinari: 3.412 contro i 3.428. Sul fronte deioggi, 25 gennaio, si registra un lieve aumento: sono 46 le vittime osservate nelle ultime 24 ore, ieri erano state +44, due giorni fa +104. Per un totale di morti dall’inizio della pandemia pari a 26.712 . I contagi osservati sono in aumento: +1.484 contro i 1.375 di ieri. Diminuiscono invece i nuovi tamponi effettuati: 18.777 (ieri 23.182). Si segnalano, infine, ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 23.182 tamponi effettuati, sono 1.375 i nuovi positivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 795. ??… - RaiNews : Il sindaco: i lombardi hanno il diritto di sapere come stanno le cose - repubblica : Coronavirus in Lombardia, class action dei commercianti per 'l'errore' sulla zona rossa - stefaniacampani : RT @magicaGrmente22: Si tratta dI Socotec Air System Sterilboost, distribuita dalla società d'ingegneria Socotec Italia e inventata da un g… - giornaleradiofm : Coronavirus: Tar Lazio, non luogo a provvedere su ricorso Lombardia su zona rossa: Milano, 25 gen. (Adnkronos Salut… -