Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 25 gennaio: 420 morti e 8.561 nuovi positivi. Risalgono i ricoverati (Di lunedì 25 gennaio 2021) in Italia , il bollettino di lunedì 25 gennaio del Ministero della Salute. Mentre il Governo è sempre più in bilico e monta la nuova polemica sulla zona rossa in Lombardia, i dati di oggi sui contagi ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) in, ildi25del Ministero della Salute. Mentre il Governo è sempre più in bilico e monta la nuova polemica sulla zona rossa in Lombardia, i dati di oggi sui contagi ...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - Corriere : In Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti: il bollettino di oggi - RaiNews : In corso di valutazione primo caso di variante brasiliana in Italia #coronavirus - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 25 gennaio 2021: 8.562 nuovi casi e 420 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: #Coronavirus, ultimi dati: in Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti @sole24ore @lauranaka @Miti_Vigliero @Beatric09656317 @… -