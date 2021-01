Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 gennaio: dati leggermente in salita (Di lunedì 25 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 25 gennaio 2021, rilevano un calo notevole dei positivi, mentre torna a salire il numero dei decessi. I nuovi positivi sono 8.562, un numero nettamente inferiore rispetto ai giorni scorsi. I decessi sono stati, invece, 420 (a fronte dei 299 di ieri). Il tasso di positività sale al 5,9%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 491.63°. brutte notizie dalle terapie intensive, i cui ingressi sono in aumento. Il dato sui guariti/dimessi di oggi è più alto ed è di 15.787unità in più. In generale, si ha una flessione degli attuali positivi, con un incremento di -7.648 casi. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre aumentano gli ingressi in Terapia intensiva. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Idi oggi deldel contagio dadi oggi, lunedì 252021, rilevano un calo notevole dei positivi, mentre torna a salire il numero dei decessi. I nuovi positivi sono 8.562, un numero nettamente inferiore rispetto ai giorni scorsi. I decessi sono stati, invece, 420 (a fronte dei 299 di ieri). Il tasso di positività sale al 5,9%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 491.63°. brutte notizie dalle terapie intensive, i cui ingressi sono in aumento. Il dato sui guariti/dimessi di oggi è più alto ed è di 15.787unità in più. In generale, si ha una flessione degli attuali positivi, con un incremento di -7.648 casi. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre aumentano gli ingressi in Terapia intensiva. ...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - Corriere : In Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti: il bollettino di oggi - RaiNews : In corso di valutazione primo caso di variante brasiliana in Italia #coronavirus - LucaGattuso : In questi due grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto + terapia intensiva) in Italia. Il… - LucaGattuso : In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al… -