Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 gennaio: 8.562 nuovi casi, i morti sono 420 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 8.562 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 11.629. Diminuiscono i tamponi effettuati: 143.116, contro i 216.211 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,98% (ieri 5,38%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 420 i morti, 21 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 25 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime 24 orestati 8.562 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 11.629. Diminuiscono i tamponi effettuati: 143.116, contro i 216.211 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,98% (ieri 5,38%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.420 i, 21 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 25(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la ...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - Corriere : In Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti: il bollettino di oggi - RaiNews : In corso di valutazione primo caso di variante brasiliana in Italia #coronavirus - GINA32451015 : RT @eziomauro: Coronavirus, ecco quali sono le regioni 'rosso scuro' in Italia e in Europa. Test obbligatorio e qu… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 25/01/2021 ore 16:03 Finora sono state somministrate 1416684 do… -