Coronavirus, in Germania 6700 contagi: è il minimo da ottobre. Picco di casi in Spagna. Esperti Francia: “Terzo lockdown inevitabile” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da settimane l’Europa fa i conti con le varianti del Coronavirus, che cerca di contenere procedendo con le campagne vaccinali di massa. Il tema delle mutazioni è al centro delle preoccupazioni delle autorità sanitarie tedesche, convinte che quella inglese – che ha determinato anche l’esplosione dei casi nel Regno Unito – diventerà dominante in Germania. Intanto il Paese, dopo cinque settimane e mezzo di lockdown duro, registra il minimo dei contagi da ottobre: sono 6.729 quelli delle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 217 vittime. Chi invece teme che sia necessario “un Terzo inevitabile lockdown” in Francia è Jean-François Delfraissy, presidente del Cts che affianca il governo nelle decisioni. Macron, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da settimane l’Europa fa i conti con le varianti del, che cerca di contenere procedendo con le campagne vaccinali di massa. Il tema delle mutazioni è al centro delle preoccupazioni delle autorità sanitarie tedesche, convinte che quella inglese – che ha determinato anche l’esplosione deinel Regno Unito – diventerà dominante in. Intanto il Paese, dopo cinque settimane e mezzo diduro, registra ildeida: sono 6.729 quelli delle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 217 vittime. Chi invece teme che sia necessario “un” inè Jean-François Delfraissy, presidente del Cts che affianca il governo nelle decisioni. Macron, ...

