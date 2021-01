Coronavirus, il bollettino di oggi: 8.562 casi e 420 morti. Tornano a crescere ricoveri e terapie intensive. Il tasso di positività sfiora il 6% (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 8.562 nuovi casi di Coronavirus contro gli 11.629 di ieri. I tamponi effettuati sono 143.116, mentre ieri erano 216.211. I decessi sono 420 in più (ieri erano stati 299) per un totale di 85.881 vittime dall’inizio dell’epidemia. Cresce il rapporto tamponi/positivi che oggi si attesta al 5,98%. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del Ministero della Salute, sono 491.630 (-7.648), 467.785 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 15.787 in più. Aumentano, sempre rispetto a ieri, i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, che oggi sono 21.424 (+115), e nelle terapie intensive, 2.421 (+21 unita) con 150 nuovi ingressi. La regione con il maggiore incremento di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 8.562 nuovidicontro gli 11.629 di ieri. I tamponi effettuati sono 143.116, mentre ieri erano 216.211. I decessi sono 420 in più (ieri erano stati 299) per un totale di 85.881 vittime dall’inizio dell’epidemia. Cresce il rapporto tamponi/positivi chesi attesta al 5,98%. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del Ministero della Salute, sono 491.630 (-7.648), 467.785 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 15.787 in più. Aumentano, sempre rispetto a ieri, i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, chesono 21.424 (+115), e nelle, 2.421 (+21 unita) con 150 nuovi ingressi. La regione con il maggiore incremento di ...

