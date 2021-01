Coronavirus, il bollettino di lunedì 25 gennaio: 8.561 casi con 420 morti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il bollettino di lunedì 25 gennaio: 8.561 contagiati, 420 morti e 15.787 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. 1.382.893 le dosi di vaccino somministrate in totale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildi25: 8.561 contagiati, 420e 15.787 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. 1.382.893 le dosi di vaccino somministrate in totale. L'articolo .

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi lunedì 25 gennaio 2021. Sono 8.561 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (11.629 ieri), 420 i morti (299 ieri), secondo i dati del ...

Ricoverati per il Covid-19: i numeri piemontesi sono in crescita

TORINO Numeri in crescita dei ricoverati per il Covid-19, nel bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Piemonte. I pazienti in terapia intensiva sono 163 (7 in più rispetto a ieri), negli ...

