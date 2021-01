Coronavirus: Gori, ‘anomalie in dati positivi provincia Milano’ (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) – Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha scoperto che sono soprattutto i Comuni della provincia di Milano a mostrare le maggiori anomalie sui dati dei guariti dal Covid19. “Questo problema di guariti e deceduti – dice durante la conferenza stampa dei sindaci di centrosinistra – non si è manifestato solamente nel rapporto tra Regione e ministero. I primi ad accorgersi che qualcosa non funzionava sono stati i sindaci. Alcuni comuni della provincia di Milano nei giorni scorsi – racconta – hanno registrato un brusco calo dei contagiati attivi: il Comune di Segrate in un solo giorno è passato da 504 a 102. Peschiera Borromeo è passato da 400 a 80. Vengono ripuliti i dati dei positivi, è lo stesso problema della Regione che si ritrova a livello del singolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) – Il sindaco di Bergamo Giorgioha scoperto che sono soprattutto i Comuni delladi Milano a mostrare le maggiori anomalie suidei guariti dal Covid19. “Questo problema di guariti e deceduti – dice durante la conferenza stampa dei sindaci di centrosinistra – non si è manifestato solamente nel rapporto tra Regione e ministero. I primi ad accorgersi che qualcosa non funzionava sono stati i sindaci. Alcuni comuni delladi Milano nei giorni scorsi – racconta – hanno registrato un brusco calo dei contagiati attivi: il Comune di Segrate in un solo giorno è passato da 504 a 102. Peschiera Borromeo è passato da 400 a 80. Vengono ripuliti idei, è lo stesso problema della Regione che si ritrova a livello del singolo ...

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha scoperto che sono soprattutto i Comuni della provincia di Milano a mostrare le maggiori anomalie sui dati dei guariti dal Covid19. " ...

