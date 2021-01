Coronavirus, Fauci: “Politicizzare il Covid ha fatto danni enormi. Il mondo ha bisogno dell’Oms”. Biden decide lo stop ai voli Usa-Ue (Di lunedì 25 gennaio 2021) Per combattere la pandemia serve trasparenza, l’aiuto dell’Oms e un Paese unito. Perché finora Politicizzare la crisi sanitaria dividendo i cittadini ha fatto danni enormi. L’immunologo Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie infettive a capo della task force Covid ai tempi di Trump e poi progressivamente oscurato dal tycoon quando era ancora presidente, è tornato alla Casa Bianca in veste di consigliere del presidente Biden. La nuova amministrazione, che archivia i quattro anni in cui la scienza è stata ripetutamente denigrata, si è insediata imponendo subito l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale negli edifici e nei territori federali e da oggi ha deciso di vietare l’ingresso negli Usa alla maggior parte dei cittadini non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Per combattere la pandemia serve trasparenza, l’aiutoe un Paese unito. Perché finorala crisi sanitaria dividendo i cittadini ha. L’immunologo Anthony, massimo esperto americano di malattie infettive a capo della task forceai tempi di Trump e poi progressivamente oscurato dal tycoon quando era ancora presidente, è tornato alla Casa Bianca in veste di consigliere del presidente. La nuova amministrazione, che archivia i quattro anni in cui la scienza è stata ripetutamente denigrata, si è insediata imponendo subito l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale negli edifici e nei territori federali e da oggi ha deciso di vietare l’ingresso negli Usa alla maggior parte dei cittadini non ...

