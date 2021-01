Coronavirus. D’Amato: “Il governo investa sul farmaco di ReiThera” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Lo Spallanzani e ReiThera stanno continuando a lavorare al loro vaccino. Ma mentre negli Stati Uniti si investono miliardi nello sviluppo di armi efficaci contro il Covid, qui si devono fare le nozze con i fichi secchi. Speriamo vivamente che il governo punti su questo farmaco romano”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando con il quotidiano ‘La Repubblica’. “Potendo contare su un farmaco del genere — spiega D’Amato — ci potremmo finalmente liberare da certe dinamiche, diventare più indipendenti, e iniziare a pianificare una campagna pluriennale. L’importante è sbrigarsi, il fattore tempo è fondamentale. Dobbiamo correre più delle mutazioni. Il governo investa sul farmaco di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Lo Spallanzani estanno continuando a lavorare al loro vaccino. Ma mentre negli Stati Uniti si investono miliardi nello sviluppo di armi efficaci contro il Covid, qui si devono fare le nozze con i fichi secchi. Speriamo vivamente che ilpunti su questoromano”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, parlando con il quotidiano ‘La Repubblica’. “Potendo contare su undel genere — spiega— ci potremmo finalmente liberare da certe dinamiche, diventare più indipendenti, e iniziare a pianificare una campagna pluriennale. L’importante è sbrigarsi, il fattore tempo è fondamentale. Dobbiamo correre più delle mutazioni. Ilsuldi ...

