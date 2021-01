RegioneER : #sanitaER #coronavirus. In @RegioneER su 21.825 tamponi, 1.208 nuovi positivi, di cui 548 asintomatici da screening… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Casa Bianca conferma lo stop ai viaggi dall'Europa #coronavirus - mariatroiano1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Casa Bianca conferma lo stop ai viaggi dall'Europa #coronavirus - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Casa Bianca conferma lo stop ai viaggi dall'Europa #coronavirus - Mr_Santoro51 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Casa Bianca conferma lo stop ai viaggi dall'Europa #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Casa

TGCOM

Per paura delle varianti di Covid-19 Joe Biden ha imposto nuovamente il divieto di entrata negli Stati Uniti per la maggior parte dei cittadini esteri ...grosseto. La pandemia da coronavirus non ha messo le ganasce a tutti i settori dell’economia: l’edilizia di pregio, per esempio, è uno di essi. «Dopo un primo periodo in cui tutti, chiusi in casa, era ...