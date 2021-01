Coronavirus | Biden annulla il via libera di Trump sui viaggi negli Usa | stop anche dal Sud Africa Positivo il presidente del Messico | scettico sull’uso delle mascherine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Usa EPA/ETIENNE LAURENT Passeggeri al checking nell’aeroporto di Los Angeles durante alcuni controlli da parte del personale di terraallarga il divieto diStati Unitidal SudNon ci sarà nessuna riapertura aiverso gli Stati Uniti nei prossimi giorni, ma anzi una maggiore restrizione agli ingressi per iatori non americani a cominciare dalloaidal Sud. Dalla Casa Bianca arriva la conferma sulla decisione del neoJoedire l’apertura della scorsa settimana di Donald, che nell’ultimo giorno della sua presidenza puntava a rilanciare gli spostamenti ...

Riguardo alla previsione sul Pil Usa, "al momento prevediamo una crescita del 6,6% per l'intero anno, 2,5 punti base al di sopra del consensus". Tuttavia, per l'economista di Gold ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso la volontà di inasprire le restrizioni sul divieto di ingresso per i cittadini non statunitensi che arrivano dal Sudafrica, dove è stato isolato u ...