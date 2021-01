Coronavirus, altri 11 morti in un giorno nelle Marche: la vittima più giovane aveva 64 anni/ I vaccinati nelle regioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 11 i morti segnalati oggi, lunedì 25 gennaio, dal Gores nelle Marche . Si tratta di 8 uomini e 3 donne, tutti già affetti da altre malattie. La vittima ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 25 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di, sono stati 11 isegnalati oggi, lunedì 25 gennaio, dal Gores. Si tratta di 8 uomini e 3 donne, tutti già affetti da altre malattie. La...

