Coronavirus, 8.562 nuovi casi e 420 decessi in 24 ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.562 nuovi casi di Coronavirus contro gli 11.629 di ieri. I tamponi effettuati sono 143.116, mentre ieri erano 216.211. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.Secondo il bollettino, i decessi sono 420 (ieri erano 299) mentre i guariti sono 15.787 e gli attuali positivi sono 491.630, con una riduzione di 7.648 unità.Cresce il rapporto tamponi/positivi che oggi si attesta al 5,98%.Aumentano rispetto a ieri i pazienti ricoverati, che oggi sono 21.424, ovvero 115 in più. Nelle terapie intensive ci sono 2.421 pazienti, con un incremento complessivo di 21 unità nelle ultime 24 ore e con 150 nuovi ingressi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 467.785.Per quanto riguarda la diffusione del contagio nelle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.562dicontro gli 11.629 di ieri. I tamponi effettuati sono 143.116, mentre ieri erano 216.211. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.Secondo il bollettino, isono 420 (ieri erano 299) mentre i guariti sono 15.787 e gli attuali positivi sono 491.630, con una riduzione di 7.648 unità.Cresce il rapporto tamponi/positivi che oggi si attesta al 5,98%.Aumentano rispetto a ieri i pazienti ricoverati, che oggi sono 21.424, ovvero 115 in più. Nelle terapie intensive ci sono 2.421 pazienti, con un incremento complessivo di 21 unità nelle ultime 24 ore e con 150ingressi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 467.785.Per quanto riguarda la diffusione del contagio nelle ...

