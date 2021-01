Corona virus: quattro zone d’Italia fra quelle rosso scuro Ue, classificazione: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano e Veneto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con incidenza di cinquecento casi ogni centomila abitanti negli ultimi quattordici giorni, la zona diventa rosso scuro secondo la classificazione dell’Unione europea. Ovvero, fra quelle con il maggior rischio di contagio nell’area Ue. In base a tale classificazione, con altre regioni del continente, sono rosso scuro Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano e Veneto. Il nord est d’Italia, praticamente. L'articolo Corona virus: quattro zone d’Italia fra quelle rosso ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con incidenza di cinquecento casi ogni centomila abitanti negli ultimi quattordici giorni, la zona diventasecondo ladell’Unione europea. Ovvero, fracon il maggior rischio di contagio nell’area Ue. In base a tale, con altre regioni del continente, sonodi. Il nord est, praticamente. L'articolofra...

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus ultime notizie. Von der Leyen chiama AstraZeneca, rispettare i tempi consegna. Usa ... Il Sole 24 ORE Il vaccino Moderna efficace contro le varianti sudafricana e inglese

Il vaccino Moderna è efficace contro le varianti inglese e sudafricana del coronavirus. A dare la notizia, la stessa azienda USA.

Coronavirus, rispetto a ieri si registrano 69 nuovi casi e 25 decessi

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 2 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 25 nuovi casi e sale a 1418 (di età compresa ...

