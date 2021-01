Corona virus | Italia | 491630 attualmente positivi a test -7648 in un giorno con 85881 decessi 420 e 1897861 guariti 15787 Totale di 2475372 casi 8561 Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Italy1Dr : Ma niente lavoro significa (niente soldi e niente soldi significa niente cibo). E senza cibo (nessuno) non posso so… - Italy1Dr : Un grande grazie a (tutti voi) miei cari amici. Voglio dire (il mio cordiale) (congratulazioni) anche ai selezionat… - Italy1Dr : Ormai da giorni la pandemia del (Corona virus) è tanta (letale e mortale). Ma se i (vaccini) ci sono adesso, allora… - antoninoivan84 : @mariogiordano5 L'influenza ritorna ogni anno. Ogni anno un influenza peggiore di quella prima. Vogliaml vederci ch… - giovanardi1967 : Che poi tutti continuano a fare finta di non sapere, che sono state le campagne vaccinali scriteriate, il motore di… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati riportati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute.Torna in leggera crescita la curva dei contagi del Coronavirus in Campania: sono 754 i nuovi casi positivi (di cui 24 casi identificati attraverso test antigenici rapidi) registrati in Campania nelle ...