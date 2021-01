Coppia scomparsa a Bolzano, news indagini: sospetti sul figlio Benno e primi risultati scientifici (Di lunedì 25 gennaio 2021) Coppia scomparsa a Bolzano: sarebbe proprio Peter Neumair la traccia ematica rinvenuta ed analizzata dal Ris sul ponte di Vadena, nei pressi della discarica Ischia-Frizzi. Al momento il 63enne e la moglie Laura Perselli sono ancora persone scomparse sebbene gli inquirenti ipotizzino abbiano entrambi perso la vita. Di loro si è persa ogni traccia lo scorso 4 gennaio. Coppia scomparsa: il sangue sul ponte di Vadena è di Peter Neumair Ad essere indagato a piede libero con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere, il figlio della Coppia, BennoNeumair. Il giovane si professa estraneo ai fatti ed avrebbe un alibi ma, secondo quanto emerge dalle recenti indiscrezioni giornalistiche, nel suo racconto vi sarebbe un buco temporale non ancora ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021): sarebbe proprio Peter Neumair la traccia ematica rinvenuta ed analizzata dal Ris sul ponte di Vadena, nei pressi della discarica Ischia-Frizzi. Al momento il 63enne e la moglie Laura Perselli sono ancora persone scomparse sebbene gli inquirenti ipotizzino abbiano entrambi perso la vita. Di loro si è persa ogni traccia lo scorso 4 gennaio.: il sangue sul ponte di Vadena è di Peter Neumair Ad essere indagato a piede libero con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere, ildellaNeumair. Il giovane si professa estraneo ai fatti ed avrebbe un alibi ma, secondo quanto emerge dalle recenti indiscrezioni giornalistiche, nel suo racconto vi sarebbe un buco temporale non ancora ...

