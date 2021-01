Coppa Italia, gli arbitri dei quarti. Il derby a Valeri, Pairetto per Atalanta-Lazio (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’AIA ha ufficializzato le terne arbitrali per i quarti di finale di Coppa Italia, .che avranno inizio domani sera con Inter-Milan. Ecco le designazioni ufficiali: 26/01 INTER – MILAN 20.45: Valeri 27/01 Atalanta – Lazio 17.45: Pairetto 27/01 JUVENTUS – SPAL 20.45: PEZZUTO 28/01 NAPOLI-SPEZIA 21.00: FOURNEAU Foto: logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’AIA ha ufficializzato le terne arbitrali per idi finale di, .che avranno inizio domani sera con Inter-Milan. Ecco le designazioni ufficiali: 26/01 INTER – MILAN 20.45:27/0117.45:27/01 JUVENTUS – SPAL 20.45: PEZZUTO 28/01 NAPOLI-SPEZIA 21.00: FOURNEAU Foto: logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

