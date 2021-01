Coppa Italia, ecco gli arbitri dei quarti di finale: Inter-Milan a Valeri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Paolo Valeri sarà il direttore di gara di Inter-Milan in Coppa Italia. Attraverso una nota l’Associazione Italiana arbitri (AIA) ha comunicato le designazioni arbitrali per i quarti di finale della Coppa nazionale. Il derby di Milano in programma martedì 26 gennaio alle ore 20:45 è stato affidato all’arbitro Valeri mentre al Var ci sarà Banti. Mercoledì spazio ad Atalanta-Lazio a Pairetto e Juventus-Spal a Pezzuto mentre il match di giovedì tra Napoli e Spezia verrà diretto da Fourneau. LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEI quarti DI finale DI Coppa Italia Inter – Milan Martedì 26/01 ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Paolosarà il direttore di gara diin. Attraverso una nota l’Associazionena(AIA) ha comunicato le designazioni arbitrali per ididellanazionale. Il derby dio in programma martedì 26 gennaio alle ore 20:45 è stato affidato all’arbitromentre al Var ci sarà Banti. Mercoledì spazio ad Atalanta-Lazio a Pairetto e Juventus-Spal a Pezzuto mentre il match di giovedì tra Napoli e Spezia verrà diretto da Fourneau. LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEIDIDIMartedì 26/01 ...

