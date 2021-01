Coppa Italia, domani c’è Inter-Milan: le probabili formazioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le probabili formazioni di Inter-Milan, quarti di finale di Coppa Italia Sfida super in Coppa Italia per Inter e Milan che domani si affronteranno nei quarti di finale: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: nuova chance per Eriksen Spazio al turnover in casa Inter con Conte che darà spazio a chi ha giocato meno. In porta sempre Handanovic, con Skriniar confermato in difesa. Accanto a lui Ranocchia con Kolarov in vantaggio su Bastoni. A centrocampo nuova chance per Eriksen in cabina di regia con Gagliardini alla sua sinistra e Sensi a destra. Darmian a destra e Perisic a sinistra gli esterni. In attacco sicuro del posto ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ledi, quarti di finale diSfida super inperchesi affronteranno nei quarti di finale: ecco le. Qui: nuova chance per Eriksen Spazio al turnover in casacon Conte che darà spazio a chi ha giocato meno. In porta sempre Handanovic, con Skriniar confermato in difesa. Accanto a lui Ranocchia con Kolarov in vantaggio su Bastoni. A centrocampo nuova chance per Eriksen in cabina di regia con Gagliardini alla sua sinistra e Sensi a destra. Darmian a destra e Perisic a sinistra gli esterni. In attacco sicuro del posto ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - _Carabinieri_ : L’Italia sale sul gradino più alto del podio a Igls (AUT) grazie agli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri Car.… - SuperTennisTv : L'Italia ???? di #DavisCup ha un nuovo capitano: @FilippoVolandri prende il posto di Barazzutti! Benvenuto Filo ?? Gr… - Smg_1908 : 3 giorni dopo eliminate le merde in Coppa Italia, in rimonta con mezza squadra B in campo. E oggi abbiamo un Presi… - Tomele03 : @ale_taia @BobbyMcflyy Guarda se vinciamo pure la coppa Italia vado a fare i caroselli porco giove -