Coppa Italia, a Valeri il derby di Milano. Tutte le designazioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Torna di scena la Coppa Italia che darà spettacolo con gare davvero interessanti. Su Tutte l'atteso derby di Milano tra Inter e Milan di domani 26 gennaio. L'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri per le gare valide per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. Questo il quadro completo:INTER – MILAN Martedì 26/01 h. 20.45ValeriDEL GIOVANE – COLAROSSIIV: CHIFFIVAR: BANTIAVAR: PAGANESSIATALANTA – LAZIO Mercoledì 27/01 h. 17.45PAIRETTOTEGONI – FIORITOIV: MANGANIELLOVAR: DI PAOLOAVAR: LO CICEROJUVENTUS – SPAL Mercoledì 27/01 h. 20.45PEZZUTOROCCA – ROBILOTTAIV: PICCININIVAR: MAZZOLENIAVAR: ALASSIONAPOLI – SPEZIA Giovedì 28/01 h. 21.00FOURNEAUGALETTO – ROSSI L.IV: SACCHIVAR: NASCAAVAR: LONGO ITA Sport Press.

