Controlli e servizi di vigilanza riapertura scuole: la situazione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano i servizi di vigilanza, ordine e sicurezza nella Capitale e nella Provincia, in occasione della riapertura degli istituti scolastici. Con l'inevitabile aumento degli utilizzatori dei servizi pubblici di trasporto, il Questore di Roma, ha predisposto, con apposita ordinanza di servizio, dei mirati servizi di controllo del territorio finalizzati ad impedire pericolosi assembramenti e a garantire il rispetto dell'obbligo di utilizzo dei DPI e del distanziamento sociale di almeno un metro. Particolare attenzione è rivolta all'esterno degli istituti scolastici, presso le principali fermate della metropolitana, dei bus, dei tram e delle stazioni FS al fine di prevenire illegalità e garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Per garantire interventi tempestivi è attiva la task

Lamezia Terme - I militari della Compagnia di Lamezia Terme hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire i reati contro il patrimonio e verificare il rispett

Ordinanza del questore di Roma per impedire assembramenti e garantire il rispetto dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

