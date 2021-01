Conte-ter, Zingaretti avvisa Renzi: «Il premier non si tocca. Non c’è punto di equilibrio come lui» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ore di febbrile attività a Palazzo Chigi e di ancor più intensa attesa. Conte sfoglia la margherita delle dimissioni caricando ogni volta di giustificata paura il percorso che lo separa dal reincarico. Per ottenerlo deve salire al Quirinale prima del voto del Senato sulla relazione di Bonafede sulla giustizia. Dopo potrebbe essere tardi. Ma è proprio in quell’interstizio temporale e procedurale che il premier fiuta il pericolo della possibile trappola. E se Renzi si rimangiasse la parola? Un interrogativo che spiega le parole di Nicola Zingaretti. Al leader del Pd il premier ha infatti strappato una dichiarazione che vale oro. Eccola: «Conte ha preso la fiducia quattro giorni fa. Sfido chiunque a dimostrare che qualcun altro può superare quella soglia». Bettini propone uno scambio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ore di febbrile attività a Palazzo Chigi e di ancor più intensa attesa.sfoglia la margherita delle dimissioni caricando ogni volta di giustificata paura il percorso che lo separa dal reincarico. Per ottenerlo deve salire al Quirinale prima del voto del Senato sulla relazione di Bonafede sulla giustizia. Dopo potrebbe essere tardi. Ma è proprio in quell’interstizio temporale e procedurale che ilfiuta il pericolo della possibile trappola. E sesi rimangiasse la parola? Un interrogativo che spiega le parole di Nicola. Al leader del Pd ilha infatti strappato una dichiarazione che vale oro. Eccola: «ha preso la fiducia quattro giorni fa. Sfido chiunque a dimostrare che qualcun altro può superare quella soglia». Bettini propone uno scambio ...

