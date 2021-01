Conte su Inter-Milan: “Il Milan non è solo Ibra” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato della prossima sfida di Coppa Italia contro il Milan a Inter Tv “Serve una prova di squadra. Il Milan non è solo Ibra, ha tanti giocatori forti tecnicamente”. Cosa deve cambiare rispetto al k.o. di ottobre? “Quella sera abbiamo preso due gol subito, ne abbiamo fatto uno e poi abbiamo creato tante occasioni per pareggiare. Dobbiamo essere più cinici e determinati in area, bisogna migliorare nelle conclusioni. Se non segni, anche ad avere una buona tenuta difensiva al massimo pareggi…”. Inevitabile pensare allo 0-0 di Udine: “Sabato abbiamo fatto sempre noi la partita, contro una squadra fisica e votata alla fase difensiva che tre giorni prima aveva pareggiato con l’Atalanta, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il tecnico dell’Antonioha parlato della prossima sfida di Coppa Italia contro ilTv “Serve una prova di squadra. Ilnon è, ha tanti giocatori forti tecnicamente”. Cosa deve cambiare rispetto al k.o. di ottobre? “Quella sera abbiamo preso due gol subito, ne abbiamo fatto uno e poi abbiamo creato tante occasioni per pareggiare. Dobbiamo essere più cinici e determinati in area, bisogna migliorare nelle conclusioni. Se non segni, anche ad avere una buona tenuta difensiva al massimo pareggi…”. Inevitabile pensare allo 0-0 di Udine: “Sabato abbiamo fatto sempre noi la partita, contro una squadra fisica e votata alla fase difensiva che tre giorni prima aveva pareggiato con l’Atalanta, ...

capuanogio : ?? Nel tunnel dopo la fine di #UdineseInter insulti e quasi contatto fisico tra #Conte e #Maresca, separati dai pres… - Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - Sport_Mediaset : #Inter, #Conte rischia una maxi squalifica per gli insulti all'arbitro #Maresca. Il tecnico al direttore di gara: '… - inter_nauta_me : RT @ebreieisraele: #covid19? No #anpi e #governo #conte rilanciano la tiritera delle cittadinanze alla #segre. Poi fa niente se si è contro… - AndryDipi92 : Domani #Conte salirà al colle per dimettersi. Pronto Allegri. #crisidigoverno #crisigoverno #Inter -