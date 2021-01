Conte si è arreso: riunione d’emergenza del Consiglio dei Ministri, domani le dimissioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ennesima astuzia di Giuseppe Conte non era percorribile, sebbene sia stata tentata. Far slittare di un giorno la relazione sulla Giustizia del Ministro Bonafede per tentare di raccogliere, nel breve volgere di una notte, quei voti che le trattative degli ultimi giorni non sono riusciti a stanare. E per evitare uno schiaffo a cinque dita L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ennesima astuzia di Giuseppenon era percorribile, sebbene sia stata tentata. Far slittare di un giorno la relazione sulla Giustizia del Ministro Bonafede per tentare di raccogliere, nel breve volgere di una notte, quei voti che le trattative degli ultimi giorni non sono riusciti a stanare. E per evitare uno schiaffo a cinque dita L'articolo proviene da Leggilo.org.

Con le eventuali dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si aprirebbero tutta una serie di passaggi istituzionali, di cui il Quirinale è il baricentro, legati alla crisi ...

Dimissioni di Conte, il Quirinale e il nuovo incarico: ecco tutti i passaggi istituzionali

Alle 9 di martedì 26 gennaio Giuseppe Conte presiederà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per comunicare le sue dimissioni da premier. Poi il presidente del Consiglio salirà al Quirinale salirà ...

Con le eventuali dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si aprirebbero tutta una serie di passaggi istituzionali, di cui il Quirinale è il baricentro, legati alla crisi ...